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لمحة -خسائر قوية لأسهم البنوك تدفع المؤشر السعودي للإغلاق منخفضا

Sun Oct 9, 2016 1:09pm GMT
 
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‭1255‬ جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 2.2 بالمئة عند 5506.8 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.7 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* مؤشر البنوك يهبط 4.4 بالمئة والبتروكيماويات 1.6 بالمئة.

* أسهم الراجحي تنخفض 4.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 9.9 بالمئة وسامبا 5.9 بالمئة وبنك الرياض 6.5 بالمئة وساب 6.4 بالمئة.

* تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد المالية يقول نزول أسهم البنوك جاء وسط كميات تداول منخفضة للغاية.

* فدعق يقول من المرجح أن هناك متعاملين يبيعون أسهم البنوك لتعويض خسائر أو للشراء في أسهم أخرى.

* فدعق يقول توقعات نتائج البنوك للربع الثالث إيجابية.

* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 1.4 بالمئة والمراعي 1.4 بالمئة وجرير 1.8 بالمئة والعثيم 2.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 