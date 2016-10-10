لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* الرياض المالية تقول قلق المستثمرين بشأن تراجع نتائج الشركات في الربع الثالث دفعهم للتخلي عن مراكزهم وسط أحجام تداول ضعيفة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية ما بين سلبية إلى محايدة مما يشير إلى احتمال تعرض المؤشر لمزيد من الضغط.