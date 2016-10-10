لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0717 جمت -
* المؤشر السعودي ينخفض 0.97 بالمئة إلى 5454 نقطة.
* الرياض المالية تقول قلق المستثمرين بشأن تراجع نتائج الشركات في الربع الثالث دفعهم للتخلي عن مراكزهم وسط أحجام تداول ضعيفة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية ما بين سلبية إلى محايدة مما يشير إلى احتمال تعرض المؤشر لمزيد من الضغط.
* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 1.4 بالمئة وصافولا 2.7 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة وبنك الرياض 2.15 بالمئة وساب 3.4 بالمئة.
* أسهم سامبا ترتفع 0.6 بالمئة وجرير وكيان 0.9 بالمئة والراجحي 0.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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