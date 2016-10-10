لمحة -مكاسب البنوك تدعم صعود المؤشر السعودي بنهاية التعاملات
1250 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.2 بالمئة عند 5574.2 نقطة.
* مؤشر البنوك يقفز 1.9 بالمئة.
* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت 2.5 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية بين سلبية إلى محايدة وهو ما يعني احتمال تعرض المؤشر لمزيد من الضغوط.
* أسهم السعودي الفرنسي تغلق مرتفعة 6.8 بالمئة والكهرباء 5.2 بالمئة والأهلي التجاري 2.3 بالمئة والراجحي 0.8 بالمئة وسامبا 2.4 بالمئة.
* أسهم الأسمنت السعودية تغلق منخفضة 2.9 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وأسمنت ينبع 2.4 بالمئة وأسمنت الجنوبية 2.1 بالمئة وأسمنت العربية 1.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.