لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع 0.4 بالمئة إلى 5599.3 نقطة.

* الرياض المالية تقول معنويات المتعاملين ارتفعت بعد صعود اسعار النفط وبعضهم يستغل الفرص في قطاع البنوك.