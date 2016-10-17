صافي ربح البنك السعودي الهولندي يهبط 46.7% في الربع/3

الرياض 17 أكتوبر تشرين الثالث (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية انخفاضا نسبته 46.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من 2016 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين لتأتي النتائج أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 262.81 مليون ريال (70.1 مليون دولار) مقابل 5492.98 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 506.06 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزا البنك نزول الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 67.59 بالمئة وذلك نتيجة لإرتفاع كل من مخصص خسائر الائتمان و مخصص خسائر الاستثمارات المتاحة للبيع."

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض صافي ربح البنك 16.4 بالمئة إلى 1.314 مليار ريال من 1.571 مليار قبل عام.

وتكافح البنوك السعودية من أجل النمو في ظل تراجع عمليات الإقراض وانخفاض الودائع جراء هبوط أسعار النفط الذي أثر على المالية العامة للمملكة وتسبب في شح السيولة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)