لمحة-المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0715 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.2 بالمئة إلى 5666.6 نقطة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال بين المحايدة والسلبية.
* الرياض المالية تقول المؤشر يقترب من منطقة مقاومة رئيسية عند 5700 - 5750 نقطة قد تحد من مكاسبه.
* أسهم السعودي الفرنسي تقفز 3.9 بالمئة بعد نتائج فصلية ضمن توقعات المحللين.
* البنك سجل تراجعا بنحو واحد بالمئة في صافي ربح الربع الثالث ليصل إلى 1.010 مليار ريال (269.3 مليون دولار) مقابل 1.020 مليار قبل عام.
* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط 1.04 مليار ريال أرباحا صافية في الربع الثالث.
* أسهم الإنماء ترتفع 1.3 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة وجبل عمر 0.5 بالمئة وزين السعودية 4.9 بالمئة.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.5 بالمئة والأهلي التجاري 0.8 بالمئة والمراعي والكهرباء 0.9 بالمئة وتصنيع 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إسلام يحيى)
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