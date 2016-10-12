لمحة-المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0715 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.2 بالمئة إلى 5666.6 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال بين المحايدة والسلبية.

* الرياض المالية تقول المؤشر يقترب من منطقة مقاومة رئيسية عند 5700 - 5750 نقطة قد تحد من مكاسبه.

* أسهم السعودي الفرنسي تقفز 3.9 بالمئة بعد نتائج فصلية ضمن توقعات المحللين.

* البنك سجل تراجعا بنحو واحد بالمئة في صافي ربح الربع الثالث ليصل إلى 1.010 مليار ريال (269.3 مليون دولار) مقابل 1.020 مليار قبل عام.

* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط 1.04 مليار ريال أرباحا صافية في الربع الثالث.

* أسهم الإنماء ترتفع 1.3 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة وجبل عمر 0.5 بالمئة وزين السعودية 4.9 بالمئة.