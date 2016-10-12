مستعجل-هيئة السوق المالية تفرض غرامة 200 ألف ريال على البنك السعودي الهولندي

الرياض 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت هيئة السوق المالية اليوم الأربعاء إنها قررت فرض غرامة 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) على البنك السعودي الهولندي لطرح أوراق مالية دون الحصول على موافقتها.

وأضافت في بيان أن البنك قام بمخالفة "المادة 31 من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة 3 من لائحة طرح الأوراق المالية لقيامه بطرح أوراق مالية دون الحصول على موافقة الهيئة خلال فترة السماح له بممارسة أعمال الأوراق المالية بشكل مستثنى وقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية بعد انتهاء المهلة الممنوحة له بممارسة أعمال الأوراق المالية."

ولم يخض البيان في مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن على الفور الحصول على تفاصيل من هيئة السوق المالية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)