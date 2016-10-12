العضو المنتدب للسعودي الهولندي يغادر موقعه في 31 ديسمبر

دبي 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك السعودي الهولندي أقدم بنوك المملكة اليوم الأربعاء إن العضو المنتدب بيرند فان ليندر سيغادر موقعه في 31 ديسمبر كانون الأول بعد أن قدم استقالته.

وقال في بيان للبورصة إن فان ليندر سيرحل عن البنك لأسباب شخصية عندما تنتهي مدة عقده الحالي بعد أن قاد البنك لعشر سنوات.