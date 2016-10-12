مقدمة 1-السعودي الهولندي يدعو المساهمين لاجتماع بشأن تغيير اسم البنك

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من توم أرنولد وهديل الصايغ

دبي 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك السعودي الهولندي اليوم الأربعاء إنه سيعقد اجتماعا للمساهمين لمناقشة تغيير اسم البنك الذي يعد الأقدم في المملكة.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الاسم قد يتغير إلى البنك السعودي الأول بموجب الهوية التجارية الجديدة.

ولم يذكر البنك تفاصيل بشأن الاسم الجديد في بيان مقتضب إلى البورصة ولم يتطرق إلى تكهنات بين المصرفيين في الأشهر الماضية باحتمال بيع حصة قدرها 40 في المئة في البنك إلى مستثمر استراتيجي. ويملك تلك الحصة كونسورتيوم يضم رويال بنك أوف سكوتلاند وبانكو سانتاندر والحكومة الهولندية.

تأسس البنك السعودي الهولندي في عام 1926 في السعودية وكان في البداية جزءا من الشركة التجارية الهولندية وأنشئ ليقدم خدمات إلى الحجاج الوافدين من اندونيسيا.

وقال البنك في بيانه إنه يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 31 أكتوبر تشرين الأول لتفويض مجلس الإدارة باختيار هوية تجارية جديدة للبنك.

ويسعى الكونسورتيوم لبيع حصته منذ سنوات وتشير التكهنات الأخيرة إلى احتمال اقتراب عملية البيع.