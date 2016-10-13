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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Thu Oct 13, 2016 7:46am GMT
 
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* المؤشر السعودي يرتفع 0.37 بالمئة إلى 5713.4 نقطة.

* مؤشر قطاع البتروكيماويات يقفز 1.3 بالمئة.

* الرياض المالية تقول إن أغلب نشاط المتعاملين يتركز على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية أصبحت في مناطق المبالغة في الشراء ومن المتوقع انحسار مكاسب المؤشر في ظل ضعف أحجام التداول.

* سهم ينساب يصعد 2.8 بالمئة وكيان يقفز 4.13 بالمئة بعد نتائج فصلية إيجابية.

* أسهم سابك ترتفع 1.5 بالمئة والراجحي 0.9 بالمئة والإنماء 1.7 بالمئة.

* أسهم بنك ساب تتراجع 0.9 بالمئة بعدما سجل البنك انخفاضا بنسبة 12.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016.

* أسهم جبل عمر تنخفض 0.4 بالمئة وسامبا 0.6 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة والاتصالات السعودية 1.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 