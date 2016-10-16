لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

1026 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.73 بالمئة إلى 5652.5 نقطة.

* مؤشر البنوك يهبط 1.25 بالمئة.

* الرياض المالية تقول تشكيل المؤشر وضعف أحجام التداول يشيران إلى قرب انتهاء التعافي الذي شهدته السوق مؤخرا.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق المبالغة في الشراء ما يشير إلى محدودية الارتفاع في الوقت الراهن.

* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 3.9 بالمئة بعد نتائج دون توقعات المحللين.

* البنك سجل تراجعا بنسبة 1.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.

* صافي ربح الأهلي التجاري في الربع الثالث بلغ 1.962 مليار ريال (523.2 مليون دولار) مقابل 1.994 مليار قبل عام.

* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك ارباحا في المتوسط عند 2.301 مليار ريال في الربع الثالث.

* أسهم الراجحي تنخفض 0.9 بالمئة وينساب 2.1 بالمئة وبنك الرياض 1.1 بالمئة وصافولا واحدا بالمئة.