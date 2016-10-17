لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* المؤشر السعودي يتراجع 0.6 بالمئة إلى 5597.7 نقطة.

* الرياض المالية تقول من المحتمل تعرض المؤشر للمزيد من الضغوط.

* نزول 130 سهما بين 193 سهما جرى التداول عليها وصعود 13 سهما فقط واستقرار 19 آخرين.

* أسهم الإنماء تهبط 3.7 بالمئة بعد نتائج دون التوقعات في الربع الثالث.