لمحة -سهم مصرف الإنماء ينخفض 3.7% بعد نتائج دون التوقعات

0726 جمت -

* سهم مصرف الإنماء السعودي ينخفض 3.7 بالمئة إلى 11.6 ريال في البورصة السعودية صباحا.

* السهم يسجل أكبر الخسائر على المؤشر.

* البنك أعلن أمس انخفاضا نسبته 16.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات وزيادة المخصصات.

* صافي ربح البنك في الربع الثالث بلغ 312 مليون ريال (83.2 مليون دولار) مقارنة مع 375 مليونا سجلها في الربع المقابل من 2015.

* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 409.11 مليون ريال في الربع الثالث.