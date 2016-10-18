لمحة-تراجع طفيف للأسهم السعودية صباحا

* المؤشر السعودي يتراجع 0.05% إلى 5561.8 نقطة.

* أسهم الصحراء للبتروكيماويات تتراجع 1.4% بعد هبوط الأرباح الفصلية 13%.

* أسهم تصنيع تهبط 2.2% رغم تحول الشركة للربحية خلال الربع الثالث من هذا العام.