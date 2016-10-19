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لمحة -مكاسب سابك تدفع المؤشر السعودي للإغلاق مرتفعا

Wed Oct 19, 2016 12:50pm GMT
 
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1225 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.13 بالمئة عند 5522.6 نقطة.

* مؤشر البنوك السعودي يقفز 1.3 بالمئة والبتروكيماويات 1.7 بالمئة.

* الرياض المالية تقول المؤشر قد يشهد بعض التحسن لكن لا ينبغي تفسير ذلك على أنه انعكاس للاتجاه العام للسوق بل مجرد تعديل بعد ثلاث جلسات سلبية.

* أسهم سابك تقفز 1.8 بالمئة بعد نتائج الربع الثالث.

* أسهم الأهلي التجاري ومعادن ترتفع 2.1 بالمئة وسامبا 2.2 بالمئة والراجحي 0.5 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.9 بالمئة.

* أسهم سافكو تنخفض 1.6 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.6 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة واسمنت الجنوبية 1.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 