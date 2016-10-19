مقدمة 1-وزير المالية السعودي: صرف مستحقات المقاولين سيرتفع في الفترة القادمة

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الرياض 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم الأربعاء خلال مقابلة تلفزيونية على قناة ام.بي.سي إن تأخر صرف مستحقات المقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية خلال الأشهر الماضية يعود إلى "أسباب فنية" وإن صرف المستحقات سيرتفع في الفترة المقبلة.

وتضرر قطاع المقاولات بشدة هذا العام نتيجة خفض الإنفاق الحكومي مع تبني المملكة سياسة تقشفية في عصر النفط الرخيص كما تأثر بتأخر سداد مستحقات المقاولين لعدة أشهر ويقول مسؤولون بالقطاع إن الأموال المتأخرة قد تقدر بمليارات الدولارات.

وقال العساف "بالنسبة للمقاولين، في الفترة الماضية (كان) تأخير الصرف لأسباب فنية. هذه الفترة الصرف انتظم وسيرتفع بالفترة القادمة." ولم يوضح العساف ماهية الأسباب الفنية التي أدت لتأخير مستحقات المقاولين.

وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام إلى أقل من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي.

وأذاع تلفزيون ام.بي.سي البرنامج الذي ضم العساف ووزير الخدمة المدنية خالد العرج ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري بعد ساعات من إصدار المملكة سندات سيادية قياسية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكبر صفقة سندات في الأسواق الناشئة على الإطلاق.

كانت نشرة إصدار السندات أشارت إلى احتمال تخلي السعودية عن ربط عملتها بالدولار لكن العساف قال إن هذه ما هي إلا فقرة قانونية في النشرة.

وأضاف "أوكد لا يوجد أي نية لتعديل سعر الصرف."