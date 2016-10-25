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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Tue Oct 25, 2016 8:37am GMT
 
[-] نص [+]

0827 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.75 بالمئة إلى 5840.1 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية اصبحت في مناطق المبالغة في الشراء وهو ما يشير الى اقتراب انتهاء مرحلة التعافي للمؤشر.

* الرياض المالية تقول المؤشر يقترب من مستوى مقاومة رئيسي عند 5840-5900 ما قد يحد من ارتفاعه.

* أسهم الأهلي التجاري ترتفع 1.6 بالمئة والسعودي الفرنسي وصافولا 2.9 بالمئة والراجحي 0.5 بالمئة ومعادن 1.6 بالمئة.

* أسهم جبل عمر تنخفض 0.8 بالمئة ومكة للتعمير ودار الأركان 0.9 بالمئة والكهرباء 0.3 بالمئة والمواساة 1.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 