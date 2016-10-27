لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
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* المؤشر السعودي يرتفع 0.7 بالمئة إلى 5924 نقطة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع بما يشير إلى قرب انتهاء ارتفاع المؤشر.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.5 بالمئة والسعودي الفرنسي 3.8 بالمئة وبنك الرياض 2.6 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة وساب 1.9 بالمئة.
* أسهم الأسمنت السعودية تنخفض 0.5 بالمئة وطيبة القابضة 0.3 بالمئة وهرفي 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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