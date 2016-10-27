مقدمة 1-صحيفة مال: السعودية لن تصدر سندات محلية بعد نجاح الإصدار الدولي

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الرياض 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نقلت صحيفة مال الإلكترونية السعودية اليوم الخميس عن مصادر لم تسمها القول إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لا تعتزم إصدار سندات محلية للمرة الأولى منذ منتصف 2015 وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته السندات الدولية.

ومن شأن التوقف عن إصدار السندات المحلية - ولو لفترة مؤقتة - أن يخفف من الضغوط على أسواق النقد السعودية إذ تسببت إصدارات السندات المحلية في شح السيولة لدى المصارف بالمملكة.

وبدأت الحكومة في منتصف 2015 إصدار سندات محلية للبنوك بقيمة 20 مليار ريال شهريا (5.3 مليار دولار) في إطار جهود لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وقالت صحيفة مال إن المركزي لم يخطر البنوك بإصدار سندات محلية لشهر أكتوبر تشرين الأول وذلك للمرة الأولى منذ إصدارها سندات محلية شهرية بداية من يونيو حزيران 2015.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة المالية.

وقالت مال "أرجعت المصادر السبب وراء عدم إصدار سندات محلية إلى النجاح الكبير الذي حققه إصدار السعودية للسندات الدولية."

وأضافت "يأتي توجه الحكومة إلى إصدار سندات دولية لتخفيف الضغط على سيولة البنوك المحلية وتغطية عجز الميزانية المتوقع."