لمحة -المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.9 بالمئة عند 5936.3 نقطة.
* مؤشر البنوك يقفز 1.5 بالمئة بعد وقف المركزي السعودي إصدار سندات محلية لشهر اكتوبر تشرين الأول.
* الرياض المالية تتوقع قرب انتهاء موجة صعود المؤشر.
* أسهم بنك الرياض تغلق مرتفعة 4.7 بالمئة والسعودي الفرنسي 4.5 بالمئة والراجحي وسابك 0.9 بالمئة وسامبا 2.14 بالمئة.
* أسهم الاتصالات السعودية تغلق منخفضة 0.8 بالمئة والأسمنت السعودية 0.5 بالمئة وبنك الجزيرة 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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