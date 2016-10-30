المؤشر السعودي يعوض خسائره الصباحية ويغلق مرتفعا
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* عوض المؤشر السعودي خسائره الصباحية وأغلق مرتفعا 0.7% عند 5977.98 نقطة بدعم من أسهم البنوك.
* أسهم سامبا تغلق مرتفعة 2.4% والراجحي 0.89% وبنك البلاد 2.35% ومصرف الإنماء 1.1% وكيان 0.76% والمراعي 1.3% وحلواني اخوان 1% وموبايلي 1.7%.
* أسهم سابك تغلق منخفضة 0.88% وبنك الرياض والمملكة القابضة 0.5% وبترواربغ 1.05% وينساب 1.3% وصافولا 2.2% وزين 2.7%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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