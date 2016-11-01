مساهمو السعودي الهولندي يقرون اختيار هوية تجارية جديدة

الرياض أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية إن مساهميه أقروا خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية مقترحا لمجلس الإدارة بتغيير الهوية التجارية للبنك.

وأضاف بيان للبورصة اليوم الثلاثاء أن المساهمين وافقوا على "تفويض مجلس الإدارة باختيار هوية تجارية جديدة للبنك السعودي الهولندي وشركاته التابعة واتخاذ ما‭ ‬يلزم من إجراءات لتغيير الهوية مع الجهات المعنية."

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول الإطار الزمني المتوقع لتغيير اسم أقدم بنك في المملكة.

كانت مصادر بالقطاع قالت لرويترز الشهر الماضي إن من المرجح تغيير اسم البنك إلى "البنك السعودي الأول."

وخلال الأشهر الماضية كانت هناك تكهنات بين مصرفيين باحتمال بيع حصة قدرها 40 في المئة في البنك إلى مستثمر استراتيجي. ويملك تلك الحصة كونسورتيوم يضم رويال بنك أوف سكوتلند وبانكو سانتاندر والحكومة الهولندية.

تأسس البنك السعودي الهولندي في عام 1926 في السعودية وكان في البداية جزءا من الشركة التجارية الهولندية وأنشئ ليقدم خدمات إلى الحجاج الوافدين من اندونيسيا.