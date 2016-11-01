المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* المؤشر السعودي يتراجع 0.3 بالمئة إلى 5991.7 نقطة.

* الرياض المالية تقول احجام التداول ضعيفة وحدة التذبذب في ازدياد.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تحوم في مناطق المبالغة في الشراء وتقترب من إعطاء إشارات للبيع.