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لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا

Tue Nov 1, 2016 1:02pm GMT
 
[-] نص [+]

1245 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.25% عند 5997.03 نقطة.

* قيم التداول بلغت 3.2 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع.

* الرياض المالية توصي المتعاملين بالحذر في ظل انخفاض أحجام التداول وزيادة حدة التذبذب.

* أسهم سامبا تغلق منخفضة 2.5 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة وساب 2.6 بالمئة والطيار 2.9 بالمئة وتصنيع 1.5 بالمئة.

* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 1.6 بالمئة والاتصالات السعودية 1.7 بالمئة وسافكو 1.2 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.5 بالمئة والإنماء 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 