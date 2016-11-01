لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا
1245 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.25% عند 5997.03 نقطة.
* قيم التداول بلغت 3.2 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع.
* الرياض المالية توصي المتعاملين بالحذر في ظل انخفاض أحجام التداول وزيادة حدة التذبذب.
* أسهم سامبا تغلق منخفضة 2.5 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة وساب 2.6 بالمئة والطيار 2.9 بالمئة وتصنيع 1.5 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 1.6 بالمئة والاتصالات السعودية 1.7 بالمئة وسافكو 1.2 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.5 بالمئة والإنماء 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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