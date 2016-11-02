لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع 0.13 بالمئة عند 6005.1 نقطة.

* المؤشر أنهى أمس صعودا دام تسع جلسات وأغلق منخفضا.

* الرياض المالية تقول إن تراجع أسعار النفط يؤثر على معنويات المتعاملين في السوق.