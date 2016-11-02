لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0740 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.13 بالمئة عند 6005.1 نقطة.
* المؤشر أنهى أمس صعودا دام تسع جلسات وأغلق منخفضا.
* الرياض المالية تقول إن تراجع أسعار النفط يؤثر على معنويات المتعاملين في السوق.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع ومن المتوقع زيادة حدة التذبذب.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.9 بالمئة والاتصالات السعودية 1.3 بالمئة وموبايلي 2.7 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وسامبا 0.5 بالمئة.
* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 1.8 بالمئة وصافولا وينساب 1.3 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة ودار الأركان 1.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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