لمحة-المؤشر السعودي يغلق منخفضا للجلسة الثانية
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* المؤشر السعودي يغلق منحفضا 0.12 بالمئة عند 5989.6 نقطة.
* المؤشر يتراجع للجلسة الثانية على التوالي بعد صعود دام تسع جلسات.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع ومن المتوقع زيادة حدة التذبذب.
* أسهم الأهلي التجاري تغلق منخفضة 3.2 بالمئة ومعادن 1.5 بالمئة وينساب اثنين بالمئة ودار الأركان 2.9 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.9 بالمئة وجبل عمر 1.2 بالمئة وموبايلي 3.5 بالمئة والإنماء 1.5 بالمئة وسامبا 1.03 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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