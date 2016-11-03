لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0729 جمت -
* المؤشر السعودي يصعد 0.11 بالمئة إلى 5995.7 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن من المتوقع حدوث عمليات بيع لجني أرباح مع انخفاض مستوى تفاؤل المتعاملين بالسوق.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع ومن المتوقع بدء تراجع المؤشر.
* أسهم جبل عمر ترتفع 0.4 بالمئة والإنماء 0.7 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة وينساب 0.9 بالمئة والحكير 2.9 بالمئة.
* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 1.2 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وسافكو 0.8 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
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