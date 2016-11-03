المؤشر السعودي يغلق عند أعلى مستوى في شهرين
1224 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.2 بالمئة عند 6060.5 نقطة.
* المؤشر يسجل أعلى مستوى منذ 22 اغسطس آب.
* مؤشر البنوك يقفز 1.01 بالمئة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للبيع وتتوقع حدوث عمليات جني أرباح.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.9 بالمئة ومعادن 2.8 بالمئة والأهلي التجاري 1.4 بالمئة والاتصالات السعودية 2.1 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة.
* أسهم 12 سهما فقط تغلق منخفضة أبرزها بنك الرياض والتعاونية بخسائر 0.5 بالمئة لكل منهما. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير نادية الجويلي)
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