لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0726 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.8 بالمئة عند 6250.3 نقطة.

* صعود 160 سهما بين 169 سهما جرى التداول عليها صباحا واستقرار الأسهم الأخرى دون تغيير.

* مؤشر قطاع البناء والتشييد يقفز 1.4 بالمئة بعد إعلان الحكومة أمس عزمها تسوية كافة المستحقات المتأخرة التي تدين بها للقطاع الخاص قبل نهاية 2016.

* مؤشر الاسمنت يقفز 1.3 بالمئة والاستثمار الصناعي 1.9 بالمئة والاستثمار المتعدد 1.1 بالمئة والتجزئة 1.2 بالمئة.

* الرياض المالية تقول المؤشر في مناطق المبالغة في الشراء لكن الزخم الحالي قد يستمر.

* أسهم الأهلي التجاري ترتفع 4.3 بالمئة والسعودي الفرنسي ثلاثة بالمئة وساب 3.6 بالمئة والاتصالات السعودية 1.6 بالمئة ومعادن 1.8 بالمئة.