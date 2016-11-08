لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 2.1% عند 6327.8 نقطة
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 2.1 بالمئة عند 6327.8 نقطة.
* مؤشر البنوك السعودي يغلق مرتفعا 2.7 بالمئة والبتروكيماويات 1.9 بالمئة.
* الرياض المالية تتوقع استمرار الزخم الحالي.
* مؤشرات قطاعات التشييد والبناء تقفز 0.8 بالمئة والرعاية الصحية 7.02 بالمئة والتجزئة 2.9 بالمئة والاسمنت 3.3 بالمئة.
* الحكومة السعودية أعلنت أمس عزمها تسوية كافة المستحقات المتأخرة التي تدين بها للقطاع الخاص قبل نهاية 2016.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 3.3 بالمئة وسامبا 4.2 بالمئة وسابك 1.17 بالمئة والسعودي الفرنسي 3.4 بالمئة والأهلي التجاري 1.7 بالمئة.
* أسهم اكسترا تنخفض 1.7 بالمئة وتراجع 20 سهما آخرين لشركات صغيرة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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