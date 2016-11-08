حصري-مصادر: تفويض كريدي سويس لبيع حصة آر.بي.إس في السعودي الهولندي

من ديفيد فرنش وهديل الصايغ وتوم أرنولد

دبي 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إنه جرى تعيين بنك كريدي سويس لتولي عملية بيع حصة نسبتها 40 بالمئة يملكها بنك رويال بنك أوف سكوتلاند (آر.بي.إس) في البنك السعودي الهولندي في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.

وقالت عدة مصادر إن صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي السعودي بين المشترين المحتملين لحصة رويال بنك أوف سكوتلاند.

ويعكف الصندوق على شراء أصول في السوق المحلية وفي الخارج ضمن خطة تهدف لتحويله إلى أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تبلغ قيمتها تريليوني دولار.

وستمنح عملية البيع أي مشتر خارجي الفرصة لترسيخ أقدامه في القطاع المصرفي السعودي الذي يضم 12 مصرفا تجاريا بأصول تقارب قيمتها الإجمالية 2.22 تريليون ريال (592 مليار دولار).

لكن المصادر المصرفية توقعت أن تؤول الحصة لمشتر محلي.

وامتنع متحدثون باسم رويال بنك أوف سكوتلاند وصندوق الاستثمارات العامة عن التعليق. ولم تستجب متحدثة باسم البنك السعودي الهولندي لطلب التعليق.

تأسس البنك السعودي الهولندي في عام 1926 كأول مصرف في السعودية. ويملك البنك أصولا بقيمة 106.9 مليار ريال كما في 30 سبتمبر أيلول وتبلغ قيمته السوقية 3.06 مليار دولار بحسب بيانات رويترز.