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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Wed Nov 9, 2016 12:28pm GMT
 
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.82 بالمئة عند 6379.62 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يقترب من بلوغ قمة.

* أسهم صافولا تغلق مرتفعة 4.3 بالمئة وجبل عمر 1.13 بالمئة ودار الأركان 6.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 2.1 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة.

* أسهم الأهلي التجاري تغلق منخفضة 1.9 بالمئة ومعادن واحدا بالمئة وسابك 0.3 بالمئة والعثيم 3.1 بالمئة والسعودية للكهرباء 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 