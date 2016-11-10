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لمحة -أسهم البورصة السعودية ترتفع صباحا

Thu Nov 10, 2016 7:32am GMT
 
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0714 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع صباحا واحدا في المئة إلى 6444 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الرياض 1.5 في المئة والراجحي 0.4 في المئة والبنك الأهلي 0.7 في المئة وسابك 0.6 في المئة واللجين 1.75 في المئة ونماء 1.9 في المئة.

* سهم موبايلي يرتفع 2.4 في المئة وزين 0.6 في المئة والاتصالات السعودية 0.8 في المئة ومعادن واحدا في المئة وجرير 1.7 في المئة والمراعي 2.5 في المئة وصافولا 1.2 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 