المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* الرياض المالية تقول إن المؤشر قد يشهد مزيدا من الارتفاع على إثر الزخم الذي تشهده السوق لكن احتمالية التصحيح في ازدياد كون المؤشرات الفنية في مناطق المبالغة في الشراء.