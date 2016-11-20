المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0746 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.21 بالمئة إلى 6643 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يواجه مقاومة قوية عند 6700 - 6875 نقطة.
* مسؤول كبير بقطاع المقاولات قال إن الحكومة السعودية سددت نحو 40 مليار ريال أو ما يعادل 25 بالمئة من مستحقات المقاولين المتأخرة وإنها ستسدد نحو 100 مليار أخرى في الأسابيع المقبلة.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وسافكو 1.5 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة والكهرباء 1.1 بالمئة وجبل عمر .4 بالمئة.
* أسهم ساب تنخفض 2.5 بالمئة وسامبا 0.6 بالمئة واسمنت الجنوبية 2.4 بالمئة والاتصالات 0.4 بالنئة وصافولا 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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