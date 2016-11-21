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لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

Mon Nov 21, 2016 7:50am GMT
 
[-] نص [+]

0733 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.43 بالمئة إلى 6599.13 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تواصل التراجع وتعطي إشارات للشراء.

* الرياض المالية تقول المؤشر سيواجه مقاومة قوية عند 6700 - 6875 نقطة في حال صعوده.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.8 بالمئة وينساب 2.13 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وكيان 1.9 بالمة والسعودي الفرنسي 0.8 بالمئة.

* أسهم ساب تنخفض 1.7 بالمئة وجرير 0.7 بالمئة والعثيم 0.3 بالمئة وبتروكيم 2.6 بالمئة والسعودية للتموين 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 