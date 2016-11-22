لمحة -الأسهم السعودية ترتفع صباحا مع صعود أسعار النفط
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* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.59% إلى 6535.53 نقطة مع صعود أسعار النفط اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى منذ أواخر اكتوبر تشرين الأول.
* أسهم سابك وكيان تكسب 0.6% وينساب 2.7% وسبكيم 0.7% وبترورابغ والمتقدمة للبتروكيماويات 0.5%.
* وقفزت العقود الآجلة لمزيج برنت إلى 49.63 دولار للبرميل بزيادة 1.5 بالمئة عن سعر آخر تسوية لتسجل أعلى مستوى منذ 31 اكتوبر تشرين الأول.
* جرى تداول خام برنت عند 49.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش بزيادة 68 سنتا أو 1.4 بالمئة.
* أسهم بنك الرياض ترتفع 0.45% وساب 1.1% وسامبا 1.14% وصافولا 1.5% وموبايلي 0.7% والمراعي 0.4% والمملكة القابضة 0.5%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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