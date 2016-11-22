لمحة-الاسهم السعودية تغلق مرتفعة بدعم من ارتفاع أسعار النفط

* صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول مع تزايد التوافق في السوق على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتغلب على الخلافات الداخلية وحالة الشك من أجل التوصل إلى اتفاق يقلص إنتاج النفط فعليا.