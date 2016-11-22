لمحة-الاسهم السعودية تغلق مرتفعة بدعم من ارتفاع أسعار النفط
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.61% عند 6601.6 نقطة مدعوما بارتفاع أسعار النفط العالمية.
* أسهم سابك تصعد 0.6% وينساب 4.6% وسبكيم 2.01% وبترورابغ 0.5% والمتقدمة للبتروكيماويات 2.2%.
* صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول مع تزايد التوافق في السوق على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتغلب على الخلافات الداخلية وحالة الشك من أجل التوصل إلى اتفاق يقلص إنتاج النفط فعليا.
* أسهم بنك الرياض تكسب 0.9% وسامبا 0.7% والراجحي 0.8% وصافولا 3.2% والمراعي 0.4% وموبايلي 1.1% وتراجع أسهم زين 1.2%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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