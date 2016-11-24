صعود قوي للمؤشر السعودي صباحا
0748 جمت -
* المؤشر السعودي يقفز 1.4 بالمئة إلى 6889 نقطة.
* مؤشر البنوك يقفز 1.2 بالمئة والبتروكيماويات 1.4 بالمئة.
* الرياض المالية تقول معنويات المتعاملين في السوق مرتفعة بدعم من صعود النفط والأسهم الأمريكية.
* الرياض المالية تقول هناك احتمال لأن يشهد المؤشر تقلبات حادة.
* أسهم الراجحي تقفز 1.9 بالمئة وسابك 1.4 بالمئة وجبل عمر 1.8 بالمئة والمراعي 3.5 بالمئة وصافولا 2.7 بالمئة.
* أسهم العثيم تنخفض 0.3 بالمئة وتراجع سبعة أسهم أخرى لشركات صغيرة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إسلام يحيى)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.