الإسلامي للتنمية يسعى للاستحواذ على حصة استراتيجية ببورصة اسطنبول

25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يعتزم البنك الإسلامي للتنمية السعي للحصول على حصة استراتيجية في البورصة الرئيسية في تركيا والتعاون على إنشاء منصة لتداول الذهب تستخدمها الدول ذات الأغلبية المسلمة وذلك في إطار اتفاق واسع جرى توقيعه يوم الخميس.

ولم يحدد البنك الذي يتخذ من السعودية مقرا له حجم صفقة الاستحواذ على حصة في بورصة اسطنبول أو إطارها الزمني لكنه قال في بيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع نطاقا لتطوير قطاع التمويل الإسلامي في تركيا.

وسيسعى البنك الإسلامي للتنمية وبورصة اسطنبول أيضا إلى تطوير منصة متكاملة لتداول الذهب يتم تأسيسها داخل منتدى البورصات التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف الاتفاق إلى التوسع في استخدام المنتجات المالية الخالية من الفائدة لتمويل مشروعات كبرى في قطاع البنية التحتية وخصوصا من خلال السندات الإسلامية (الصكوك).