لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0707 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.7 بالمئة إلى 6752.25 نقطة.
* الرياض المالية: المتعاملون يتجهون لجني الأرباح.
* الرياض المالية: المؤشرات الفنية دخلت مناطق المبالغة في الشراء ومن المتوقع ارتفاع حدة التذبذب.
* المؤشر فشل في الصمود فوق مستوى مقاومة قوي عند 6875 نقطة اخترقه الخميس الماضي.
* أسهم السعودي الفرنسي تنخفض 2.2 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وساب 2.12 بالمئة وبنك الرياض 1.3 بالمئة وتصنيع 2.05 بالمئة.
* أسهم المراعي ترتفع 0.8 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة والابحاث والتسويق 3.4 بالمئة واسمنت الجنوبية 0.7 بالمئة وبترورابغ 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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