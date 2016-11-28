لمحة-المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع 0.16 بالمئة إلى 6853.4 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات‭ ‬الفنية دخلت مناطق المبالغة في الشراء ما يشير إلى احتمال ارتفاع حدة التذبذب.