لمحة-المؤشرالسعودي يغلق مرتفعا
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* المؤشرالسعودي يغلق مرتفعا 0.9 بالمئة عند 6903.8 نقطة.
* قيم التداول بلغت 5.2 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تتوقع تزايد حدة التذبذب في السوق مع دخول المؤشرات الفنية مناطق المبالغة في الشراء.
* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 4.2 بالمئة والاتصالات السعودية 2.1 بالمئة والأهلي التجاري 1.4 بالمئة ومعادن وصافولا 2.5 بالمئة.
* أسهم سامبا تغلق منخفضة 0.6 بالمئة والسعودي الفرنسي والإنماء 0.7 بالمئة وبنك الرياض 0.4 بالمئة والمتقدمة 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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