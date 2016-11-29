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لمحة -المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.03% عند 6906.5 نقطة

Tue Nov 29, 2016 7:45am GMT
 
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0731 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.69 بالمئة إلى 6951.4 نقطة.

* المؤشر اخترق مستوى مقاومة رئيسيا عند 6921 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق المبالغة في الشراء مع انحرافها بشكل سلبي.

* الرياض المالية تتوقع ارتفاع حدة التذبذب في السوق.

* أسهم جبل عمر ترتفع 1.7 بالمئة وجرير 6.7 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وصافولا 1.9 بالمئة والمراعي 1.5 بالمئة.

* أسهم السعودية للكهرباء تنخفض 0.3 بالمئة وموبايلي 0.2 بالمئة ودلة للرعاية 0.5 بالمئة واسمنت الجنوبية 0.3 بالمئة واسمنت القصيم 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 