لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا بعد صعود 5 جلسات متتالية
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* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.10 بالمئة عند 6896.8 نقطة.
* المؤشر لم يستطع الصمود فوق مستوى مقاومة رئيسي عند 6912 نقطة.
* المؤشر عكس اتجاهه بعد صعود استمر خمس جلسات متتالية.
* قيم التداول بلغت 6.14 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية في مناطق المبالغة في الشراء ومن المتوقع تزايد حدة التذبذب في السوق.
* أسهم معادن تغلق منخفضة 2.9 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وتصنيع 2.6 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.5 بالمئة والكهرباء 1.6 بالمئة.
* أسهم جرير تغلق مرتفعة 6.07 بالمئة وجبل عمر 1.3 بالمئة وصافولا 1.9 بالمئة وموبايلي 2.3 بالمئة والمراعي 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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