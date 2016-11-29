لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا بعد صعود 5 جلسات متتالية

* المؤشر لم يستطع الصمود فوق مستوى مقاومة رئيسي عند 6912 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية في مناطق المبالغة في الشراء ومن المتوقع تزايد حدة التذبذب في السوق.