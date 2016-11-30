أكوا باور السعودية قد تعرض فائدة كبيرة على سندات مرتقبة بمليار دولار

* أول إصدار سندات لشركة سعودية بعد إصدار الحكومة لسندات سيادية

* السندات تستهدف مستثمري الأجل الطويل في الولايات المتحدة وآسيا

* السعر سيتماشى مع الهيكل المعقد والأجل الطويل للسندات

* عدد من مديري الصناديق يتوقع سعرا يدور حول 330 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة

* سندات لأجل 30 عاما تقارن مع سندات شركة الرويس في أبوظبي

من ديفيد باربوشيا

دبي 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصرفيون ومستثمرون إن من المتوقع أن تعرض شركة أكوا باور السعودية فائدة كبيرة على إصدارها المزمع لسندات بقيمة مليار دولار لأسباب من بينها تقلبات السوق منذ الانتخابات الأمريكية وضيق نافذة الإصدارات.

ومن المرتقب أن تصبح أكوا باور -التي تمتلك فيها كيانات سيادية سعودية حصة تبلغ في مجملها 16.3 بالمئة- أول شركة تصدر سندات دولية في المملكة منذ أن أتمت الحكومة السعودية الشهر الماضي باكورة إصداراتها من السندات السيادية الدولية الذي كان الأكبر على الإطلاق لسوق ناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار.