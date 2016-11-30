مرتبون: الإسلامي للتنمية يعدل السعر الاسترشادي لصكوك أجلها 5 سنوات
30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرتها بنوك مرتبة لإصدار صكوك للبنك الإسلامي للتنمية واطلعت عليها رويترز أن المصرف عدل السعر الاسترشادي لإصدار الصكوك المزمع البالغ أجله خمس سنوات عند 45-50 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وتجاوز حجم دفاتر الاكتتاب في الصكوك مليار دولار وستغلق الدفاتر في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع إطلاق السندات الإسلامية وتسعيرها في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
كان الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له والحاصل على تصنيف AAA حدد السعر الاسترشادي المبدئي في حدود 50 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة أمس الثلاثاء. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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