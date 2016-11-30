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لمحة - المؤشر السعودي يقفز بنهاية التعاملات وسط ترقب لنتائج اجتماع أوبك

Wed Nov 30, 2016 12:34pm GMT
 
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1221 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.5 بالمئة عند 7000.2 نقطة.

* مؤشر البتروكيماويات يقفز 3.2 بالمئة.

* قيم التداول بلغت 7.1 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* المتعاملون يترقبون نتائج اجتماع أوبك اليوم بشان خفض إنتاج النفط ودعم أسعار الخام.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق المبالغة في الشراء ومن المتوقع استمرار حدة التذبذب بالسوق.

* صعود 146 سهما بين 170 سهما جرى التداول عليها وتراجع ستة أسهم فقط واستقرار 18 أخرين.

* أسهم سابك تغلق مرتفعة 4.4 بالمئة والراجحي 0.8 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.9 بالمئة‭‭ ‬‬وإعمار المدينة الاقتصادية 6.4 بالمئة وسافكو 2.4 بالمئة.

* أسهم الأهلي التجاري تنخفض 0.5 بالمئة والأبحاث والتسويق 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 