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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Thu Dec 1, 2016 12:46pm GMT
 
[-] نص [+]

1232 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.34 بالمئة عند 7093.7 نقطة.

* المؤشر يسجل أعلى مستوى في عام بدعم من اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.

* مؤشر البتروكيماويات يقفز 3.5 بالمئة.

* الرياض المالية تقول المؤشر قد يواصل الارتفاع في ظل الزخم في السوق لكن المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق المبالغة في الشراء.

* أسهم سابك تغلق مرتفعة 2.11 بالمئة وسافكو 7.7 بالمئة وينساب 4.04 بالمئة وصافولا 2.6 بالمئة والاسمنت السعودية 4.3 بالمئة.

* أسهم معادن تغلق منخفضة 0.9 بالمئة وسامبا 0.4 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.7 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة وساب 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 