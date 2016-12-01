لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.34 بالمئة عند 7093.7 نقطة.
* المؤشر يسجل أعلى مستوى في عام بدعم من اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.
* مؤشر البتروكيماويات يقفز 3.5 بالمئة.
* الرياض المالية تقول المؤشر قد يواصل الارتفاع في ظل الزخم في السوق لكن المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق المبالغة في الشراء.
* أسهم سابك تغلق مرتفعة 2.11 بالمئة وسافكو 7.7 بالمئة وينساب 4.04 بالمئة وصافولا 2.6 بالمئة والاسمنت السعودية 4.3 بالمئة.
* أسهم معادن تغلق منخفضة 0.9 بالمئة وسامبا 0.4 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.7 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة وساب 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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