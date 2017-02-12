لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0743 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 1.02 بالمئة إلى 7039.6 نقطة.
* المؤشر انخفض خلال الجلسات الماضية دون مستوى الحاجز النفسي 7000 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المتعاملين يحجمون عن بناء مراكز كبيرة.
* الرياض المالية تتوقع اتجاها عرضيا للمؤشر في الجلسات المقبلة.
* أسهم المملكة القابضة تقفز 5.3 بالمئة بعد صفقة مبادلة أسهم مع ديزني.
* أسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تقفز 5.3 بالمئة والأهلي التجاري 1.2 بالمئة وسامبا 1.7 بالمئة وساب 3.3 بالمئة والسعودي الفرنسي 2.04 بالمئة.
* أسهم اسمنت القصيم تتراجع 0.4 بالمئة واسمنت اليمامة 0.2 بالمئة وعذيب 1.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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